Ms Edizioni festeggia 10 anni | restyling del marchio e sguardo al futuro del gioco da tavolo e di ruolo

Ms Edizioni compie dieci anni e festeggia con un restyling del marchio. La casa editrice forlivese, nota per i giochi da tavolo, di ruolo, fumetti e libri-gioco, guarda già al futuro del settore. Dopo un decennio di attività, annunciano novità e progetti in cantiere per continuare a sorprendere gli appassionati.

Ms Edizioni, casa editrice forlivese specializzata in giochi da tavolo, di ruolo, fumetti e libri-gioco, celebra un importante traguardo: dieci anni di attività. L'anniversario è segnato da un profondo rinnovamento del marchio, un restyling che guarda al futuro senza dimenticare le radici che hanno permesso all'azienda di affermarsi a livello nazionale nel panorama ludico. La novità, presentata ufficialmente oggi, 8 febbraio 2026, rappresenta un punto di svolta per l'editrice, nata dall'esperienza di Magic Store, un punto di riferimento per gli appassionati fin dal 1999. L'evoluzione del logo e dell'identità visiva, curata dallo studio grafico Nori, non è un mero esercizio di stile, ma un simbolo tangibile della crescita e del consolidamento di Ms Edizioni.

