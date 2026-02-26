Beautiful streaming replica puntata 26 febbraio 2026 | Video Mediaset

Oggi, giovedì 26 febbraio 2026, torna in onda una nuova puntata di Beautiful, la soap americana molto seguita dal pubblico. In questa occasione, il personaggio di Hope esprime chiaramente la sua volontà di opporsi alla decisione di chiudere la linea “Hope for the future”, condividendo il suo disappunto con Katie e Brooke. La scena si concentra sui confronti tra i protagonisti e le loro posizioni.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 26 febbraio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Hope ribadisce a Katie e a Brooke che non intende accettare la chiusura della linea "Hope for the future" annunciata da Steffy e che combatterà per impedirglielo.

