Puoi seguire la replica della puntata di Beautiful andata in onda il 26 gennaio 2026. In questa nuova puntata, Sheila torna inaspettatamente e porta con sé rivelazioni sorprendenti, creando tensione tra i membri della famiglia Forrester. Scopri tutti i dettagli e gli sviluppi della trama su Video Mediaset.

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 26 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Sheila è viva e sconvolge i Forrester: verità scioccanti, ultimatum e accuse infiammano la famiglia. Ma un sospetto inatteso potrebbe cambiare tutto: Luna è incinta? Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 26 gennaio 2026 | Video Mediaset

