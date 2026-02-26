Beautiful anticipazioni al 7 marzo | Li fa di persona il test di paternità

Beautiful, anticipazioni dal 2 al 7 marzo. Li fa di persona il test di paternità a Bill per evitare manipolazioni da parte della sorella. Nel frattempo, alla Forrester Creations, Ridge (Thorsten Kaye) e Carter (Lawrence Saint-Victor) si confrontano con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), continuano le anticipazioni di Beautiful. La donna accusa il padre di appoggiare Hope (Annika Noelle) e la sua linea nonostante gli scarsi risultati ottenuti nell’ultimo anno, ma Ridge ribadisce che chiuderla sarebbe un grave errore. In un altro ufficio, Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope festeggiano: Ridge ha preso posizione contro Steffy e la linea continuerà a essere prodotta. 🔗 Leggi su 2anews.it

