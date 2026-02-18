Bill Spencer decide di sottoporsi al test del DNA dopo aver scoperto di poter essere il padre biologico di Luna. La notizia lo colpisce duramente e lo spinge a cercare risposte certe, temendo di aver messo a rischio il suo rapporto con Katie. La decisione arriva in un momento di grande tensione tra i personaggi, mentre Luna si prepara a conoscere la verità sulla sua identità.

Beautiful, anticipazioni dal 23 al 28 febbraio. Bill riflette sulla possibilità di essere il padre biologica di Luna e decide di fare il test del DNA. Steffy informa Hope che la linea “Hope for the Future” verrà presto chiusa a causa dei risultati insoddisfacenti. Hope, però, sospetta che dietro la decisione ci siano anche motivazioni personali. Carter conferma che le vendite non sono state all’altezza delle aspettative, mentre Steffy ribadisce che agirà nell’interesse dell’azienda, anche se questo dovesse significare scontrarsi con Brooke. Nel frattempo, Luna riflette sulla figura del padre e prende le difese di Poppy contro le accuse della zia, che la considera un’arrivista, continuano le anticipazioni di Beautiful. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 28 febbraio: Bill vuole fare il test del DNA

