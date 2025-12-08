Bce stop taglio dei tassi falco Schnabel apre al doppio rialzo nel 2027 al 2,5% e si candida | Pronta a succedere a Lagarde

La Bce si prepara a chiudere la stagione espansionistica in politica monetaria: dal 2026 fine dei tagli ai tassi di interesse e nel 2027 si prevede un doppio aumento al 2,5% Due chiari segnali, dai mercati e dalla Bce, sulla politica monetaria europea. Prima la società di analisi e consulenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Bce, il falco Isabel Schnabel apre al rialzo dei tassi e si candida alla presidenza dopo Lagarde - Olli Rehn spiega a Milano Finanza che i rischi di inflazione sono leggermente orientati al ribasso ... milanofinanza.it scrive

