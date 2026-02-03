Credito al consumo pagate tutte le domande del 2025 | Erogati 10 milioni di euro

E’ stata completata la fase di pagamento delle domande per il credito al consumo in Sicilia. Tutte le richieste ammesse per il 2025 sono state saldate, con 10 milioni di euro già erogati. La misura, voluta dal governo regionale e gestita dagli Irfis FinSicilia, si rivolge ai cittadini che hanno presentato domanda. Ora, i beneficiari possono contare sui fondi messi a disposizione per sostenere le loro esigenze di credito.

Sono state pagate tutte le domande ammesse alla prima annualità della misura di sostegno per il credito al consumo voluta dal governo regionale e gestita dai Irfis FinSicilia. L'istituto ha completato, venerdì scorso, l'iter per le ultime 1.692 istanze arrivate entro il 31 dicembre, completando così i pagamenti e chiudendo le procedure nei trenta giorni previsti. "Abbiamo voluto dare una risposta concreta alle famiglie siciliane – commenta il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – in un momento in cui il costo della vita pesa sempre di più sui bilanci domestici. I numeri dimostrano che la scelta è stata giusta: oltre 3.

