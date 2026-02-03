Credito al consumo Schifani | Pagate tutte le domande del 2025 erogati 10 milioni

Il presidente Schifani annuncia che sono state pagate tutte le domande del 2025 relative alla prima fase del sostegno per il credito al consumo. In totale, sono stati erogati 10 milioni di euro. Le richieste ammesse sono state tutte saldate, segnando un passo avanti concreto per le famiglie e le imprese che avevano presentato domanda.

Sono state pagate tutte le domande ammesse alla prima annualità della misura di sostegno per il credito al consumo voluta dal governo regionale e gestita dai Irfis FinSicilia. L’istituto ha completato, venerdì scorso, l’iter per le ultime 1.692 istanze arrivate entro il 31 dicembre, completando.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

