Ultimo impegno del 2025 per l’Umana San Giobbe che, dopo la vittoria con Casoria, vuole chiudere l’anno in bellezza a Imola, contro la Virtus: palla a due al PalaRuggi alle 18; Purrone di Mantova, Fusari di San Martino Siccomario e Spinelli di Cantù gli arbitri dell’incontro. "Arriviamo da una prestazione sicuramente molto convincente, soprattutto dal punto di vista difensivo – ha detto in sede di presentazione il coach dei Bulls, Nicolas Zanco (nella foto)-. È stata una vittoria che ci ha dato una settimana di riposo a livello mentale, oltre che di festa. Però adesso dobbiamo ritornare sul pezzo, ci aspetta un avversario che in questo momento ha cambiato molto con l’arrivo di Giorgi e con la sostituzione dello straniero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi a Imola per l’ultima sfida del 2025. Zanco: "Campo ostico, serve giocare con attenzione»

