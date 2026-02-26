Basilica di San Lorenzo a Firenze | restaurate le porte di bronzo della Sagrestia Vecchia realizzate da Donatello nel 1442

Sono stati completati i lavori di restauro alle porte di bronzo della Sagrestia Vecchia di San Lorenzo a Firenze, opere di Donatello realizzate tra il 1440 e il 1442. La Porta dei Martiri e la Porta degli Apostoli sono state riportate alla loro forma originale, permettendo di apprezzare nuovamente i dettagli e la lavorazione dell’autore rinascimentale. I pezzi sono ora visibili al pubblico nella loro integrità.

Tornano a splendere, finalmente restaurate, la Porta dei Martiri e la Porta degli Apostoli della Sagrestia Vecchia della basilica di San Lorenzo, a Firenze, opere di Donatello tra il 1440 e il 1442 circa. L’intervento – reso possibile grazie al sostegno di Friends of Florence attraverso il dono di Michael e Sandy Collins – è stato eseguito dal’Opificio delle Pietre dure. Eleganti fregi, spezzati da rosette, incorniciano i riquadri. Dopo l’iniziale spolveratura è stato eseguito un lavaggio a vapore, coadiuvato dal passaggio di tamponi e pennelli, finalizzato ad eliminare i depositi e le sostanze cerose eo oleose presenti sulle superfici da precedenti interventi di manutenzione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

