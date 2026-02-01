San Lorenzo in Lucina | le curiosità sulla basilica nascosta nel cuore di Roma
Nel cuore di Roma, a pochi passi da via del Corso, si nasconde una delle chiese più antiche e affascinanti della città: la basilica di San Lorenzo in Lucina. Si trova nel centro storico, facilmente raggiungibile e poco conosciuta dai turisti. La chiesa ha radici antiche e conserva molti segreti che affascinano chi la visita.
Nel pieno centro storico di Roma, a due passi da via del Corso, si trova una delle chiese più antiche e affascinanti della Capitale: la basilica di San Lorenzo in Lucina. Un luogo che custodisce storie millenarie, opere d’arte straordinarie e testimonianze archeologiche poco conosciute, perfetto per chi ama scoprire una Roma diversa, fatta di dettagli e segreti. Ecco alcune curiosità da conoscere prima di varcarne la soglia. Una chiesa nata in casa (letteralmente). Prima di essere una basilica, San Lorenzo in Lucina era una residenza privata. Apparteneva a Lucina, una nobildonna romana che avrebbe messo a disposizione la propria domus per le prime riunioni cristiane clandestine.🔗 Leggi su Funweek.it
Roma, un angelo con il volto di Meloni nella Basilica di San Lorenzo in Lucina
Nella basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma è apparso un affresco che mostra un angelo con il volto di Giorgia Meloni.
L'Angelo di San Lorenzo in Lucina e il Mystero del Volto di Giorgia Meloni: Cosa Sta Accadendo?Un restauro a Roma ha svelato un angelo il cui volto evoca somiglianze con Giorgia Meloni, generando polemiche e richieste di chiarimenti da parte dei media e del pubblico. notizie.it
Un angelo con il volto di Giorgia Meloni nella Basilica San Lorenzo in Lucina: scatta il dibattito politicoUn angelo restaurato nella Basilica di San Lorenzo in Lucina scatena polemiche: sembra avere le fattezze della premier Giorgia Meloni. La reazione delle opposizioni è immediata. notizie.it
Le parole di Bruno Valentinetti, 83 anni, romano, autore e restauratore del dipinto con il volto della Premier Giorgia Meloni apparso a San Lorenzo in Lucina. di @valentina_panetta_ - facebook.com facebook
È spuntato a San Lorenzo in Lucina, in una cappella. La Diocesi rimanda al restauratore che glissa: «Chi dice che somiglia alla premier». E il Pd polemizza x.com
