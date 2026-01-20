Il Consiglio comunale di Imola si prepara ad approvare il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), uno strumento essenziale per migliorare l’accessibilità urbana. Dopo il passaggio in commissione, il documento definisce le priorità e gli interventi necessari per rendere la città più inclusiva e accessibile a tutti, favorendo un ambiente pubblico più fruibile e vivibile.

Imola, 20 gennaio 2026 – Approderà giovedì in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, dopo il passaggio di ieri in commissione, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba), uno strumento strategico che fotografa lo stato di accessibilità della città e definisce priorità e interventi per rendere edifici pubblici e spazi urbani pienamente fruibili da tutti. Ecco il piano redatto dall’architetto Stefano Maurizio. Il piano, redatto dallo studio dell’architetto Stefano Maurizio e finanziato anche con risorse regionali, ha mappato criticità e ostacoli in ambito urbano ed edilizio, adottando un approccio “per reti e luoghi d’interesse”, con particolare attenzione a percorsi pedonali, spazi pubblici e servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Barriere architettoniche, il piano per l’eliminazione a un passo dall’ok. “La città sia accessibile”

Eliminazione delle barriere architettoniche, approvato il piano per la pianificazione degli interventiIl Consiglio comunale di Fabriano ha approvato il Peba, il piano strategico per eliminare le barriere architettoniche.

Finalmente anche a Nardò il Piano per l'eliminazione delle barriere architettonicheFinalmente a Nardò è stato avviato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Aosta, verso l'eliminazione delle barriere architettoniche - L'accessibilità degli spazi pubblici è l'obiettivo di un piano elaborato dal Comune con la collaborazione di associazioni e cittadini ... rainews.it