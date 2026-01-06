Barriere architettoniche Lavori finiti stop ai disagi La stazione riapre rinnovata e accessibile

Da oggi, la stazione di Legnano riapre al pubblico dopo i lavori di rinnovamento, che hanno migliorato l’accessibilità e rimosso le barriere architettoniche. Nonostante alcune difficoltà di comunicazione durante le festività, il traffico ferroviario tra Rho e Gallarate è stato ripristinato, garantendo un servizio più sicuro e inclusivo. I pendolari possono ora usufruire di una banchina rinnovata, facilmente accessibile anche per le persone con disabilità.

Malgrado le festività natalizie non tutto è andato per il verso giusto e quanti non hanno potuto rinunciare alle trasferte verso Milano hanno lamentato soprattutto qualche difetto di comunicazione nel presentare le soluzioni alternative: da oggi, però, riapre a tutti gli effetti il traffico ferroviario dalla stazione di Legnano dopo i lavori che, dal 26 dicembre scorso, hanno interessato la tratta tra Rho e Gallarate e anche i pendolari potranno tornare alle normali abitudini, trovando anche una banchina, quella del primo binario, rinnovata e utilizzabile anche dai portatori di handicap per salire senza fatica sui convogli.

