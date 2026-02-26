Bargiggia | Onore all’Atalanta la Juve meritava di passare Il nostro calcio deve farsi furbo Allegri? Con la Champions rimarrà ma io non lo confermerei – ESCLUSIVA
Un noto giornalista ha commentato la partita tra due squadre italiane, sottolineando che l'Atalanta ha mostrato impegno, mentre la Juventus avrebbe meritato di passare. Ha anche parlato delle scelte future di un allenatore e della situazione delle squadre italiane in Europa. Le sue parole sono state rilasciate in un’intervista esclusiva, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione attuale del calcio italiano.
