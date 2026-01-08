Zazzaroni | Spalletti ce l’ha con Sabatini ma deve smetterla con sta menata Anche io sono amico di Allegri nessuno vuole destabilizzare la Juve

In un contesto di tensioni tra allenatori e dirigenti, Zazzaroni ha commentato le recenti dichiarazioni di Spalletti, sottolineando che non ci sono motivi per creare malintesi con Sabatini. Ha inoltre precisato che, anche a livello personale, mantiene rapporti amichevoli con Allegri, evidenziando che non c’è intenzione di destabilizzare la Juventus. La situazione riflette le complessità e le delicatezze del calcio italiano attuale.

Con un video pubblicato sul suo canale Instagram il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato le ultime esternazioni Spalletti dopo Sassuolo Juve. Queste le sue parole: « Non avevo ascoltato le dichiarazioni di Spalletti di ieri e per curiosità sono andato a rivederle stamattina. Devo dire che mi sono molto divertito, ho riconosciuto il vero Spalletti. Dico solo una cosa a Luciano, immagino lui si riferisca al video di Sabatini, video fatto col cellulare.

