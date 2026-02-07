Pastore | Juve incompleta ma sufficiente per la Champions Yildiz rinnoverà Grande lavoro di Allegri forse dovrebbero ascoltarlo di più L’era Lotito alla Lazio finirà solo in un caso – ESCLUSIVA
La Juventus si prepara alla sfida di Champions nonostante una stagione complicata. Dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta, i bianconeri cercano di rimettersi in carreggiata. Pastore commenta che la squadra è “incompleta, ma abbastanza forte” per la massima competizione europea, e assicura che Yildiz continuerà con la maglia della Juve. Intanto, Allegri riceve elogi per il suo lavoro, anche se alcuni vorrebbero che fosse ascoltato di più. La lotta in Serie A e i cambi in Lazio con l’
Mercato Lazio, cambiamenti in difesa a luglio: in entrata Pedraza. Accordo di massima anche per lui! Viviano dice tutto: «Per un "Fai schifo" in B ho preso un rosso diretto. Zeman? Mi vide fumare dietro al pullman. Il mio rimpianto.» Napoli, restyling del Maradona o un nuovo impianto? La strategia di Comune e club, verso gli Europei di calcio del 2032 Cagliari, Mazzitelli si racconta: «Qui le cose filano.
De Grandis esalta il lavoro di Spalletti: «La Juve si è avvicinata, e non solo alla Roma. C’è già una grande differenza rispetto alla precedente gestione»
Non solo Yildiz e Spalletti: cinque rinnovi alla Juve, ma c’è anche un addio | CM
La Juventus sta preparando il futuro con cinque rinnovi di contratto in vista.
Pastore: 'Se la Juve perde col Napoli avrebbe una classifica davvero preoccupante'Secondo quanto riferito ai microfoni di Cronache di spogliatoio dal giornalista Giuseppe Pastore, Napoli-Juventus sarebbe molto più importante per i bianconeri, alla ricerca di punti per scalare la ... it.blastingnews.com
Pastore: Fallo su Di Lorenzo e rigore negato al Napoli. Juve da portare per mano in ChampionsJuventus-Napoli va agli archivi del campionato di Serie A con un netto 3-0 in favore dei bianconeri. Non sono mancati però episodi che faranno discutere non poco, in particolare il calcio di rigore ne ... msn.com
Tutta la stima di Giuseppe Pastore per mister Spalletti e il suo intervento a DAZN nel post-partita di Juventus-Napoli. #cronachedispogliatoio facebook
