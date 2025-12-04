Ultimissime Inter LIVE | i nerazzurri volano ai quarti di Coppa Italia Tante risposte per Chivu

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Table of Contents. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 2 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 1 DICEMBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 30 NOVEMBRE. Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE. Pio Esposito e Thuram a segno da fuori area. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri volano ai quarti di Coppa Italia. Tante risposte per Chivu

Leggi anche questi approfondimenti

Ultimissime Inter Le migliori notizie di giornata ? Vai su Facebook

? Le ultimissime sul mercato dell' #Inter: da Vicario a... Maignan, cosa succede in porta NUOVO VIDEO con @alessio_lento e @RiccardoMeloni4 Vai su X

Inter-Venezia 5-1, risultato finale della partita di Coppa Italia: i nerazzurri dilagano, gli highlights - Venezia degli ottavi di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it

LIVE, Inter-Venezia 0-0: rivoluzione sugli esterni, Thuram con Esposito in attacco - Chivu rivoluziona i nerazzurri per gli ottavi di Coppa Italia. Lo riporta msn.com

Inter-Venezia 5-1: doppietta per Thuram, nerazzurri ai quarti - Venezia di Mercoledì 3 dicembre 2025: gara a senso unico con reti di Diouf, Esposito e Thuram nel primo tempo, nella ripresa va anche Bonny a segno ... Si legge su calciomagazine.net

Mercato Inter, questa pazza idea conquista tutti! I nerazzurri valutano il colpo già a gennaio: di chi si tratta - Il club sta valutando l’affondo già a gennaio: le ultime Il pomeriggio all’Arena Garibaldi ha lasciato tracce importanti non solo sul ... Come scrive calcionews24.com

Inter Venezia 5-1, tutto facile per la squadra di Chivu: i nerazzurri sul velluto a San Siro, sono ai quarti di finale di Coppa Italia. Il recap - 1: doppietta del francese e gol di Esposito, Diouf e Bonny, inutile la rete di Sagrado per i lagunari L’Inter non fa sconti e risponde a distanza alle rival ... Segnala juventusnews24.com

Inter-Venezia 5-1: Thuram torna al gol e firma una doppietta, i nerazzurri si divertono e volano ai quarti di finale - Tutto facile per l'Inter: a segno Diouf, Thuram (doppietta), Esposito e Bonny oltre a Sagrado. Come scrive eurosport.it