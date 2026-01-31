Corriere dello Sport | Napoli comincia la seconda stagione | tutto su campionato e Coppa Italia

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli si prepara a ripartire. La squadra di Spalletti si concentra ora sul campionato e sulla Coppa Italia, con l’obiettivo di recuperare punti e entusiasmo. La nuova stagione è appena iniziata e i tifosi sono già in attesa delle prossime sfide.

"> Archiviata l’eliminazione dalla Champions League, per il Napoli si apre ufficialmente una nuova fase della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, quella europea si è chiusa mercoledì, mentre oggi prende il via una “seconda stagione” tutta italiana, con campionato e Coppa Italia come unici orizzonti rimasti. Alle 18 al Maradona arriva la Fiorentina, in una sfida delicatissima per entrambe. Il Napoli torna in campo a soli tre giorni dal ko europeo con il Chelsea: resta negli occhi il grande primo tempo, ma pesano la fatica accumulata e la delusione per un percorso continentale chiuso con largo anticipo rispetto alle aspettative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, comincia la “seconda stagione”: tutto su campionato e Coppa Italia” Approfondimenti su Napoli Campionato Corriere dello Sport: “Napoli su due 9” Il mercato del Napoli si sta rapidamente intensificando, concentrandosi su un nome importante: Noa Lang. Corriere dello Sport: “Il Napoli si gioca tutto: notte cruciale al Maradona” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Campionato Argomenti discussi: Juve-Napoli, la moviola: Mariani non vede il rigore su Holjund. Doveri fa peggio; Napoli-Chelsea, le pagelle degli azzurri: Juan Jesus due macchie, Vergara da sogno; Napoli ko con il Chelsea, Conte saluta la Champions ma esce tra gli applausi del Maradona; Lo sguardo di Conte dopo il 3-0 di Kostic è virale: e lo Stadium gli canta un coro che dice tutto. Corriere dello Sport: Napoli, l’effetto Lookman può sbloccare Sulemana: Manna alla finestraAnche questa volta Ademola Lookman incrocia il destino del Napoli, seppur indirettamente. L’attaccante dell’Atalanta, ... napolipiu.com Corriere dello Sport: Sulemana al Napoli, decide LookmanAllegri è speciale. Apre con questo virgolettato di Alexis Saelemaekers la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il belga del Milan si racconta ... tuttonapoli.net Questo weekend, i quarti di finale di Coppa Italia di serie A di Hockey Inline, decideranno le tre squadre che si uniranno ai Fox Legnaro in semifinale! Leggi l'articolo completo: https://www.fisr.it/news/21274-quarti-di-finale-di-coppa-italia-la-serie-a-di-hockey - facebook.com facebook Coppa Italia Women, #Milan beffato dalla #Fiorentina all'ultimo: il resoconto del match #SempreMilan x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.