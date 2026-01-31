Corriere dello Sport | Napoli comincia la seconda stagione | tutto su campionato e Coppa Italia

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, il Napoli si prepara a ripartire. La squadra di Spalletti si concentra ora sul campionato e sulla Coppa Italia, con l’obiettivo di recuperare punti e entusiasmo. La nuova stagione è appena iniziata e i tifosi sono già in attesa delle prossime sfide.

"> Archiviata l’eliminazione dalla Champions League, per il Napoli si apre ufficialmente una nuova fase della stagione. Come scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, quella europea si è chiusa mercoledì, mentre oggi prende il via una “seconda stagione” tutta italiana, con campionato e Coppa Italia come unici orizzonti rimasti. Alle 18 al Maradona arriva la Fiorentina, in una sfida delicatissima per entrambe. Il Napoli torna in campo a soli tre giorni dal ko europeo con il Chelsea: resta negli occhi il grande primo tempo, ma pesano la fatica accumulata e la delusione per un percorso continentale chiuso con largo anticipo rispetto alle aspettative. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

