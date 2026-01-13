Dall' uso di Pec e Spid alla lotta alle truffe online | nel Ferrarese aperti 16 ' Punti digitali'
Nel Ferrarese sono stati aperti 16 'Punti digitali' per promuovere l'uso della Pec e dello Spid, strumenti fondamentali per la comunicazione digitale. Questi spazi offrono assistenza per facilitare l'accesso ai servizi online, oltre a sensibilizzare sulla sicurezza in rete e sulla prevenzione delle truffe. Un’opportunità per cittadini e imprese di acquisire competenze essenziali per muoversi in modo più sicuro e consapevole nel mondo digitale.
Imparare ad usare la Pec, familiarizzare con l’utilizzo dello Spid, saper riconoscere una truffa online, muoversi nel web con la massima sicurezza. Sono solo alcuni degli obiettivi su cui si concentra l’attività dei 275 punti ‘Digitale facile’, sportelli attivi nelle provincie dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
