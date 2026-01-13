Dall' uso di Pec e Spid alla lotta alle truffe online | nel Ferrarese aperti 16 ' Punti digitali'

Nel Ferrarese sono stati aperti 16 'Punti digitali' per promuovere l'uso della Pec e dello Spid, strumenti fondamentali per la comunicazione digitale. Questi spazi offrono assistenza per facilitare l'accesso ai servizi online, oltre a sensibilizzare sulla sicurezza in rete e sulla prevenzione delle truffe. Un’opportunità per cittadini e imprese di acquisire competenze essenziali per muoversi in modo più sicuro e consapevole nel mondo digitale.

