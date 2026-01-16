Truffe a nome del Calcit attenzione

Arezzo, 16 gennaio 2026 – Il Calcit di Arezzo informa la cittadinanza che stanno circolando telefonate ingannevoli, in cui si richiede un’offerta a nome dell’associazione e si annuncia un successivo passaggio a domicilio per il ritiro delle somme. Si tratta di un tentativo di truffa. Si invita a diffidare di queste comunicazioni e a verificare sempre l’autenticità di eventuali richieste di donazioni o incontri.

Arezzo, 16 gennaio 2026 – . L’allarme di Giancarlo Sassoli Presidente Calcit Arezzo: «Stanno arrivando delle telefonate ai cittadini che chiedono offerta per il calcit e dicendo che passeranno al loro domicilio per il ritiro della somma! Si tratta di truffa. Il Calcit informa che non ha mai telefonato e non telefona a nessuno per chiedere offerte!!!». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Truffe a nome del Calcit, attenzione» Leggi anche: La striscia di cioccolato dei record. 15 metri di golosità nel nome del Calcit Leggi anche: Bologna, nota del club: attenzione alle truffe sulle maglie rossoblù Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. «Truffe a nome del Calcit, attenzione» - L’allarme di Giancarlo Sassoli Presidente Calcit Arezzo: «Stanno arrivando delle telefonate ai cittadini che chiedono offerta per il ... lanazione.it

