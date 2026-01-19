Bando Inps corsi lingua all’estero 2026 | al via la domanda del contributo fino a 3.900 euro

L’Inps ha aperto il bando per il 2026 dedicato ai contributi per corsi di lingua all’estero. La misura offre fino a 3.900 euro per studenti delle scuole superiori che intendono migliorare le proprie competenze linguistiche durante l’estate. La domanda è ora aperta e permette di accedere a un sostegno economico per l’esperienza formativa all’estero.

Il bando dell'Inps per i corsi di lingua all'estero 2026 rappresenta una rilevante opportunità per gli studenti delle scuole superiori che desiderino perfezionare le proprie competenze linguistiche durante l'estate. L'iniziativa, promossa dall'Istituto di previdenza, mira a sostenere economicamente il conseguimento di certificazioni di livello B2, C1 o C2 secondo il quadro comune europeo di riferimento (Cefr). Attraverso l'erogazione di 670 contributi, l'ente finanzia soggiorni studio della durata compresa tra tre e cinque settimane, da svolgersi nel periodo tra giugno e il 31 agosto 2026. È opportuno considerare che il beneficio è rivolto specificamente ai figli di dipendenti e pensionati della Pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione fondo postelegrafonici.

L'INPS ha aperto il bando per i Corsi di lingua all'estero 2026, destinato agli studenti delle scuole superiori. La proposta prevede soggiorni studio finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche riconosciute dal CEFR. Le domande possono essere presentate dal 20 gennaio al 10 febbraio. Questa iniziativa offre un'opportunità di crescita linguistica e culturale, favorendo l'apprendimento in contesti internazionali.

