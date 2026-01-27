Il bando che vuole riaccendere le vetrine si prende un mese in più | domande fino a fine febbraio

Con il prolungamento dei termini fino a fine febbraio, il nuovo bando offre opportunità per riqualificare le attività commerciali storiche e riaccendere le vetrine del centro. Una possibilità concreta per le realtà di quartiere di recuperare investimenti e rivitalizzare il territorio, contribuendo alla ripresa economica locale.

Una cartoleria di quartiere che può coprire tre quarti dell’investimento, una bottega storica salvata dal passaggio generazionale, una vetrina spenta che torna ad accendersi nel cuore del centro. Dietro numeri e percentuali, il bando comunale sul commercio sta già alimentando progetti concreti. Ed è proprio per dare più tempo a chi sta lavorando su queste idee che il Comune di Udine ha deciso di prorogare al 28 febbraio la scadenza per presentare domanda. La misura da 1,4 milioni di euro a fondo perduto, pensata per sostenere nuove attività, rilanciare quelle esistenti e garantire continuità alle imprese storiche, resta così aperta un mese in più rispetto alla scadenza iniziale del 31 gennaio.🔗 Leggi su Udinetoday.it

