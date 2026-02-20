Ballare alle 10 | 00 del mattino con cappuccino? Il soft clubbing sta cambiando tutto anche in Italia
Il soft clubbing ha preso piede in Italia, portando un cambiamento nelle abitudini di chi cerca divertimento mattutino. Questa tendenza nasce dall’idea di ballare alle 10:00 del mattino, accompagnati da un cappuccino e musica soft. Sempre più persone scelgono questa esperienza, che permette di godersi la musica senza dover restare fino a tarda notte. Nei locali più frequentati si organizzano eventi speciali per chi preferisce iniziare la giornata con ritmo e relax. La novità sta conquistando un pubblico sempre più vario.
Il soft clubbing è il nuovo modo di vivere la musica e il divertimento: si balla, ma senza fare le ore piccole né rischiare l’hangover del giorno dopo. Domenica mattina, tra cornetto, cappuccino e luci naturali, giovani e adulti si ritrovano in locali e spazi alternativi per ascoltare house, techno e dj set, riscoprendo la socialità in chiave sobria e consapevole. Nato in città come Londra e Berlino e approdato in Italia con eventi come l’m2o Morning Club di Milano, questo trend unisce musica, wellness e convivialità senza eccessi. Il soft clubbing nasce come evoluzione del clubbing tradizionale: il mondo delle discoteche, che per decenni ha celebrato la trasgressione e le notti infinite, si adatta ai tempi del wellness e della sobrietà. 🔗 Leggi su Screenworld.it
