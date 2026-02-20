Il soft clubbing ha preso piede in Italia, portando un cambiamento nelle abitudini di chi cerca divertimento mattutino. Questa tendenza nasce dall’idea di ballare alle 10:00 del mattino, accompagnati da un cappuccino e musica soft. Sempre più persone scelgono questa esperienza, che permette di godersi la musica senza dover restare fino a tarda notte. Nei locali più frequentati si organizzano eventi speciali per chi preferisce iniziare la giornata con ritmo e relax. La novità sta conquistando un pubblico sempre più vario.

Il soft clubbing è il nuovo modo di vivere la musica e il divertimento: si balla, ma senza fare le ore piccole né rischiare l’hangover del giorno dopo. Domenica mattina, tra cornetto, cappuccino e luci naturali, giovani e adulti si ritrovano in locali e spazi alternativi per ascoltare house, techno e dj set, riscoprendo la socialità in chiave sobria e consapevole. Nato in città come Londra e Berlino e approdato in Italia con eventi come l’m2o Morning Club di Milano, questo trend unisce musica, wellness e convivialità senza eccessi. Il soft clubbing nasce come evoluzione del clubbing tradizionale: il mondo delle discoteche, che per decenni ha celebrato la trasgressione e le notti infinite, si adatta ai tempi del wellness e della sobrietà. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ballare alle 10:00 del mattino con cappuccino? Il soft clubbing sta cambiando tutto anche in Italia

Leggi anche: Ballare sotto cassa alle dieci del mattino (con cornetto e cappuccino): è l’era del soft clubbing, ecco cos’è il nuovo trend che spopola tra la Gen Z

Leggi anche: Soft clubbing: perché andare a ballare la domenica mattina?

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.