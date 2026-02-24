Creta la superportaerei nucleare Usa bloccata in porto per i bagni intasati

La portaerei nucleare americana USS Gerald R. Ford si trova ferma in porto a Creta a causa di problemi ai sistemi di scarico dei bagni. La nave, simbolo della potenza navale degli Stati Uniti, ha incontrato un guasto che ha reso impossibile garantire le condizioni igieniche a bordo. I tecnici stanno lavorando per risolvere il malfunzionamento, mentre l'equipaggio è stato temporaneamente spostato in altre aree. La situazione ha rallentato le operazioni della flotta nel Mediterraneo.

© Iltempo.it - Creta, la superportaerei nucleare Usa bloccata in porto per i bagni intasati

La USS Gerald R. Ford, unità capoclasse della più recente generazione di portaerei a propulsione nucleare della Marina degli Stati Uniti e piattaforma simbolo della superiorità tecnologica navale americana, si trova al centro di una inattesa criticità tecnico-logistica emersa durante la navigazione nel Mediterraneo. L'unità, con un dislocamento superiore alle 100 mila tonnellate e un equipaggio che sfiora i 4.600 militari tra personale di bordo e gruppo aereo imbarcato, ha effettuato una sosta non programmata presso la base navale di Souda Bay, sull'isola di Creta, ufficialmente per attività di rifornimento e manutenzione. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: “Al buio e coi bagni intasati. Un incubo”: la testimone racconta l’odissea dell’Italo bloccato 8 ore nel tunnel Iran, la portaerei Usa a Creta. Nyt: “Trump valuta attacco mirato prima di uno più massiccio”L’arrivo della portaerei statunitense a Creta deriva dalla crescente tensione tra Iran e Stati Uniti, alimentata dalla possibilità di un attacco mirato.