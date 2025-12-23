Bagnaia risolve il mistero sulle sue difficoltà nella MotoGP 2025 | Ho commesso un errore con la GP25

Pecco Bagnaia spiega le difficoltà incontrate nella stagione 2025 della MotoGP, riconoscendo di aver commesso un errore con la GP25. La stagione, la più complessa della sua carriera recente, si conclude con una presa di responsabilità chiara e concisa, offrendo un quadro trasparente delle sfide affrontate e delle riflessioni sul percorso futuro.

Bagnaia evasivo sul mistero dei test Ducati a Misano che cambierebbe la storia della MotoGP 2025 - Pecco Bagnaia tornerà in pista in Indonesia sul circuito di Mandalika con qualche certezza in più. fanpage.it

La crisi senza fine di Bagnaia e il futuro da "separato in casa": la Ducati pensa già ai sostituti - Già’, perché proprio quella duplice affermazione in terra nipponica era apparsa così autorevole e convincente da far pensare ad una sorta di spartiacque decisivo nella sua stagione, ponendo le ... gazzetta.it

Bagnaia rimbalza la proposta di Lorenzo: no allo psicologo! "Si dicono tante cose. Le persone hanno il proprio parere ed è giusto che ognuno abbia il suo punto di vista". (Pecco Bagnaia - fonte GpOne) #MotoGP #Ducati #Forzaducati - facebook.com facebook

