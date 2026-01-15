Bagnaia spiega le differenze tra la sua Ducati e quella di Marquez | Abbiamo scelto strade diverse
Pecco Bagnaia chiarisce le differenze tra la sua Ducati GP25 e quella di Marc Marquez, sottolineando come le scelte tecniche e di setup abbiano portato a percorsi distinti. La spiegazione offre un’analisi delle strategie adottate dai due piloti, evidenziando l’unicità di ogni approccio e le ragioni dietro le variazioni di sviluppo della moto. Un approfondimento utile per comprendere le differenze stilistiche e tecniche tra i due campioni.
Pecco Bagnaia spiega perché lui e Marc Marquez hanno seguito due strade differenti sulla Ducati GP25. Differenze sulle moto che hanno alimentato polemiche e sospetti, ma che il pilota piemontese ridimensiona svelando le logiche interne del team. 🔗 Leggi su Fanpage.it
