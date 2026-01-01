Giornata della Pace a Milano la marcia della comunità di Sant’Egidio

In occasione della 59ª Giornata della Pace, la Comunità di Sant’Egidio organizza a Milano una marcia pubblica. L’evento si inserisce nelle iniziative globali promosse ogni anno il primo gennaio, con l’obiettivo di sensibilizzare su conflitti, crisi umanitarie e tensioni internazionali, dall’Ucraina al Medio Oriente. Un gesto di solidarietà e speranza rivolto a tutte le comunità colpite da guerre e instabilità.

In occasione della 59ª Giornata della Pace, che si celebra ogni anno il primo gennaio, la Comunità di Sant’Egidio promuove iniziative pubbliche in centinaia di città nei diversi continenti, con un richiamo alle aree segnate da guerre, terrorismo e crisi umanitarie, dall’Ucraina al Medio Oriente, fino ai timori legati a una possibile escalation nucleare. L’invito è anche a rivolgere attenzione ai profughi e alle persone che affrontano traversate in mare, sottolineando il diritto al soccorso. A Milano la manifestazione, alla quale partecipano alcune centinaia di persone, è partita da piazza Santo Stefano, con una tappa alla chiesa di San Vito al Pasquirolo, luogo di preghiera abituale per la comunità ortodossa russa e ucraina, e si è conclusa in piazza Duomo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

