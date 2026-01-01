Il primo giorno dell’anno ha visto numerose persone riunirsi a Milano per la Marcia per la Pace, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio. L’evento, che si svolge ogni Capodanno in occasione della Giornata mondiale della Pace, rappresenta un momento di riflessione e di impegno per promuovere la convivenza pacifica nel rispetto delle differenze. Centinaia di partecipanti hanno preso parte a questa tradizione che invita alla solidarietà e alla pace tra le comunità.

Centinaia di persone hanno partecipato questo pomeriggio a Milano alla Marcia per la Pace, consueto appuntamento organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel giorno di Capodanno che coincide con la Giornata mondiale della Pace. “Vogliamo iniziare questo nuovo anno nel segno della pace perché sentiamo che viviamo in un tempo che è segnato da tanti conflitti, in un clima dominato da un discorso di forza”, ha affermato Giorgio del Zanna della Comunità di Sant’Egidio. “Noi faremo tappa alla Chiesa russo-ortodossa dove pregano insieme russi e ucraini. È un segno di unità in una Chiesa che è molto lacerata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nuovo anno nel segno della pace”: in centinaia alla marcia a Milano organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio

