È positivo il bilancio del 2025 dell’Avis di Cesenatico. Complessivamente nella sede ubicata all’interno dell’ospedale Ginesio Marconi, sono state effettuate 2.129 donazioni, di cui 1.377 di sangue intero, 744 di plasma da aferesi e 8 di piastrine, con un incremento del 3,5 percento rispetto alle 2.058 donazioni dell’anno precedente. I donatori nuovi iscritti sono stati 119, mentre quelli sospesi definitivamente per età o problemi di salute sono 93. Si tratta di dati molto confortanti che potranno allargarsi ulteriormente anche perché ogni anno che passa segna una striscia continuamente positiva registrando un incremento di soci, anche... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avis, bilancio in crescita 3,5% di donazioni in più

Bilancio dell'Avis, crescono le donazioniSono positivi i dati forniti dalla sezione Avis di Santa Sofia di cui fanno parte i donatori di Galeata, a consuntivo dell'attività svolta nel corso...

Avis, il bilancio a Meldola: effettuate 607 donazioniSi è svolta nei giorni scorsi a Meldola l'assemblea annuale dell'Avis comunale 'Virginia Bertini'.

