Avis il bilancio a Meldola | effettuate 607 donazioni

L’assemblea annuale dell’Avis comunale di Meldola, intitolata a Virginia Bertini, si è svolta presso la scuola media. Durante l’incontro sono stati presentati il bilancio dell’anno, il programma delle attività e i riconoscimenti ai donatori più attivi. Nel 2023, sono state effettuate 607 donazioni, testimonianza dell’impegno continuo della comunità nel supporto alla salute pubblica e alla solidarietà.

Si è svolta nei giorni scorsi a Meldola l’assemblea annuale dell’ Avis comunale ‘Virginia Bertini’. Nel teatro della scuola media sono stati presentati il bilancio annuale, il programma delle attività e sono stati conferiti i diplomi di riconoscimento alle donatrici e ai donatori che, con continuità e altruismo, assicurano un servizio essenziale a tutela della salute pubblica. L’Avis, fondata nel 1976 e che quest’anno celebrerà i 50 anni di attività, può contare attualmente su 240 soci donatori; nel 2025 si sono aggiunti 27 nuovi iscritti, affiancati da 44 soci non donatori. Complessivamente, nel corso dell’anno 2025, sono state effettuate 607 donazioni di sangue e plasma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

