Calci e pugni accompagnati da insulti razziali per un giovane cinese | denunciati due adolescenti

Due adolescenti di 16 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Palermo per aver aggredito un giovane cinese, accompagnando l’atto con insulti razziali. L’indagine ha portato all’accusa di lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale. La vicenda evidenzia l’importanza di contrastare comportamenti discriminatori e di garantire la tutela delle vittime di ogni genere di violenza.

Lesioni personali aggravate da discriminazione etnico-razziale. È per questa ipotesi di reato che due adolescenti - di 16 e 17 anni - sono stati denunciati, dai carabinieri, alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo. Si tratta dei giovani che, in concorso con altri coetanei, hanno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

