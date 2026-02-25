Calci pugni e insulti alla 90enne che doveva accudire la badante a processo

Sul banco degli imputati con l'accusa di maltrattamenti, la donna ha risarcito i parenti della vittima che hanno ritirato la querela nei suoi confronti Calci, pugni e insulti alla 90enne che doveva accudire sono costati il processo a una badante ucraina 60enne finita sul banco degli imputati con l'accusa di maltrattamenti. A denunciarla erano stati i parenti della vittima che, guardando le telecamere di videosorveglianza installate nell'appartamento dell'anziana, aveva scoperto i comportamenti della straniera. Oltre alle aggressioni fisiche c'erano quelle verbali che, come documentato dalle immagini, erano andate avanti per quasi 5 mesi. Nei confronti della badante il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 2 anni e 10 mesi ma nel corso del processo la 60enne, difesa dall'avvocato Alessandro Buzzoni che ha anche contestato l'utilizzo dei video delle telecamere, ha provveduto a risarcire i parenti della 90enne che hanno ritirato la querela. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

