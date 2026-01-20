Avengers | Doomsday un promo svela 6 film e serie TV MCU da guardare prima dell' uscita

Un nuovo promo internazionale di Avengers: Doomsday presenta sei film e serie TV del Marvel Cinematic Universe da vedere prima dell’uscita. La Disney suggerisce alcune visioni chiave per aggiornarsi sugli eventi precedenti e comprendere meglio la trama del cinecomic dei fratelli Russo. Questa selezione offre un’occasione per rivedere momenti importanti e prepararsi all’atteso film, contribuendo a un’esperienza più completa e informata.

In un nuovo promo internazionale del cinecomic dei fratelli Russo disney ha suggerito come rimettersi in pari prima di affrontare gli eventi mostrati in Doomsday. Marvel ne ha fatta di strada da quando, nel 2008, Iron Man e L'incredibile Hulk hanno inaugurato il Marvel Cinematic Universe. Il film con Robert Downey Jr. si è rivelato un incredibile successo, dando vita a Iron Man 2 del 2010, prima che Captain America: Il primo Vendicatore e Thor arrivassero l'anno successivo, preparando il terreno per The Avengers del 2012. Ma quali di questi titoli è consigliabile recuperare prima di immergersi nelle vicende di Avengers: Doomsday? Ce lo avrebbe rivelato un nuovo teaser internazionale.

