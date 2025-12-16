Mercatello nasce lo Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS

A Mercatello nasce lo Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS, un servizio dedicato a offrire uno spazio sicuro per segnalare abusi, irregolarità e violazioni delle regole sul territorio. L'iniziativa mira a dare voce ai cittadini, tutelare la legalità e proteggere l'ambiente locale, promuovendo un senso di sicurezza e responsabilità collettiva.

Dare voce ai cittadini, difendere la legalità e proteggere il territorio: questo l'obiettivo dello Sportello Ascolto Cittadini di Balnea APS, uno spazio sicuro e riservato per chi vuole segnalare situazioni di abuso, irregolarità o mancato rispetto delle regole sul territorio. “Offriamo ascolto. Salernotoday.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Nasce lo “Sportello dell’ ascolto sanitario“ - È il progetto attivato dalla Caritas diocesana Spoleto- lanazione.it “Custode sociale” al Circolab nasce lo sportello d’ascolto - Un “custode sociale” che ascolti i bisogni delle persone più fragili, cercando soluzioni personalizzate ai problemi. laprovinciapavese.gelocal.it A Salerno un gruppo di bagnanti si concede un tuffo in mare a dicembre sulla spiaggia di Mercatello. Il video condiviso sui social conquista curiosità e sorrisi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.