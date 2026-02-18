Caos e disagi per il ' terminal che non c' è' | autobus costretti alla sosta in strada

A Caserta, il caos si è scatenato quando il parcheggio interrato è stato chiuso, lasciando senza punto di sosta i bus di linea. La causa è l’attesa dei lavori per il nuovo terminal nel piazzale dell’ex Canapificio. Gli autobus devono fermarsi in strada, spesso in doppia fila, creando disagi per automobilisti e pedoni. La situazione si ripercuote sulla viabilità di viale Ellittico, dove il traffico si blocca frequentemente. I pendolari si trovano a dover affrontare ritardi e confusione ogni giorno. La mancanza di un punto di sosta stabile si fa sentire.

Stazionamento dei bus in viale Ellittico a Caserta nel caos. Con la chiusura del parcheggio interrato e in attesa dei lavori per la realizzazione di un terminal nel piazzale dell’ex Canapificio, gli autobus di linea sono costretti a fermarsi in strada, anche in doppia fila, con conseguenti disagi per il traffico e per gli stessi conducenti. La vicenda è finita all’attenzione della triade commissariale del comune di Caserta, presieduta dalla commissaria Antonella Scolamiero. Da quanto trapela da Palazzo Castropignano, nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro con i vertici di Air Campania per ‘studiare’ una soluzione temporanea da adottare in tempi rapidi.🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Pontedera, il regalo di Natale anonimo per i senzatetto al terminal degli autobus Trasporto AST nel caos: Russo: “Studenti costretti ad attendere anche un’ora alla fermata”Da settimane, i pendolari segnalano disagi crescenti sui mezzi dell’AST. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Castellammare, tratta Circum interrotta per frana: Carnevale segnato da caos e disagi; Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolari; Biglietti per Gubbio, caos e disagi. Tifosi amaranto: corsa contro il tempo; Treni nel caos per presunti sabotaggi, disagi anche a Santa Maria Novella. Caos e disagi per il 'terminal che non c'è': autobus costretti alla sosta in stradaStazionamento dei bus in viale Ellittico a Caserta nel caos. Con la chiusura del parcheggio interrato e in attesa dei lavori per la realizzazione di un terminal nel piazzale dell’ex Canapificio, gli ... casertanews.it Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolariTurni scoperti dal 16 febbraio e servizio affidato in parte a un subappaltatore: lunghe attese soprattutto sulla Bari-Taranto ... baritoday.it Fse nel caos, 50 autisti in malattia: 258 corse saltate e disagi per i pendolari x.com Castellammare, tratta Circum interrotta per frana: Carnevale segnato da caos e disagi. Tecnici e vigili del fuoco sul posto facebook