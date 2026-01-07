Maltempo ad Ardea strada allagata in via Bolsena | disagi per i residenti

Le intense precipitazioni delle ultime ore ad Ardea hanno causato l’allagamento di via Bolsena, determinando disagi per i residenti. La situazione richiede attenzione e interventi pronti per garantire la sicurezza e la mobilità nella zona.

Ardea, 7 gennaio 2026 – Le forti piogge cadute nelle ultime ore su Ardea hanno provocato l’allagamento di via Bolsena, creando disagi ai residenti della zona. L’acqua, accumulatasi rapidamente sulla carreggiata, ha reso difficoltoso il transito e causato problemi agli inquilini delle abitazioni circostanti. Sul posto è intervenuta una ditta locale con diversi operai per fronteggiare l’emergenza. Le operazioni si sono concentrate sull’assistenza ai residenti colpiti dall’allagamento e sulla gestione delle acque piovane, che sono state convogliate verso una zona più bassa del quartiere e successivamente indirizzate in un corso d’acqua minore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

