Autocisterna esce di strada e si ribalta | dramma sulla statale a Cerignola morto camionista 26enne

Fanpage.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia sulla strada statale 16 “Adriatica” nei pressi di Cerignola, in provincia di Foggia. Purtroppo per la vittima non c'è stato nulla da fare. Si tratta di un ragazzo di 26 anni alla guida del mezzo pesante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

