Auto fuori strada si ribalta ferito liberato dai vigili del fuoco

Questa notte si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un'auto uscita di strada e successivamente ribaltatasi. L'incidente, avvenuto intorno alle 2:30, ha coinvolto un uomo di 53 anni, rimasto ferito e soccorso dai vigili del fuoco. Le cause dello schianto sono ancora da chiarire.

Brutto incidente stradale questa notte per un uomo di 53 anni. Intorno alle 2,30 infatti l'auto sulla quale viaggiava è uscita di strada, per motivi da accertare, e nella carambola si è ribaltata su un fianco. Il fatto è accaduto lungo la strada provinciale 21 tra San Giuliano e Ponte a Chiani. Arezzonotizie.it Auto senza controllo finisce fuori strada e si ribalta: un ferito grave - Incidente a Grezzana, auto senza controllo finisce fuori strada e si ribalta: un ferito grave trasportato all'ospedale di Borgo Trento. veronaoggi.it

