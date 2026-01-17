Auto fuori strada in via Brogeda a Como | un uomo estratto dai vigili del fuoco

Stamattina a Como, in via Brogeda, si è verificato un incidente stradale con un'auto uscita dalla carreggiata. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre l'uomo rimasto all’interno del veicolo. L’intervento ha permesso di mettere in sicurezza la scena e di prestare soccorso alle persone coinvolte. Nessuna informazione sui danni o sulle condizioni di salute dell’automobilista al momento.

L’allarme è scattato intorno alle 8.50, su richiesta del 118. I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti per il recupero di un uomo di 86 anni rimasto all’interno del veicolo e per la successiva messa in sicurezza dello scenario incidentale. L’uomo è stato poi affidato alle cure dei sanitari. Sul posto sono stati allertati la questura di Como e i vigili del fuoco, con il coordinamento della Soreu Laghi. È intervenuta un'auto medica, insieme a un’ambulanza, come comunicato, non ha effettuato trasporto in ospedale. Restano da chiarire le cause che hanno portato il veicolo a uscire dalla strada. 🔗 Leggi su Quicomo.it



