Augsburg-Colonia venerdì 27 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera si affrontano Augsburg e Colonia nel match del 24° turno di Bundesliga, una sfida che potrebbe influenzare le rispettive posizioni in classifica. Entrambe le squadre cercano punti importanti per consolidare la loro permanenza nella massima serie tedesca, con l’obiettivo di avvicinarsi alla salvezza. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:30.

Sono sempre più vicine alla salvezza Augsburg e Colonia, avversarie in questo anticipo del 24esimo turno di Bundesliga. I Fuggerstaedter hanno ribaltato una gara complicata in quel di Wolfsburg prendendo una pesantissima vittoria esterna in uno scontro diretto. Sono ora ben 9 i punti sul terzultimo posto, un margine da gestire comodamente nell’ultima parte del torneo. I Geissboecken invece hanno saputo bloccare l’Hoffenheim. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

