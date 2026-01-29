Colonia-Wolfsburg venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 20:30 si gioca il match tra Colonia e Wolfsburg, due squadre che stanno lottando per evitare la retrocessione. La partita apre il ventesimo turno di Bundesliga e si preannuncia importante per entrambe. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno in questa sfida decisiva.

Il ventesimo turno di Bundesliga si apre con l’anticipo tra 2 squadre ai margini della lotta salvezza come Colonia e Wolfsburg. I Geissboecken dopo aver vinto lo scorso diretto contro il Magonza hanno perso in casa del Friburgo nel finale; nono KO stagionale e quinto esterno per i ragazzi di Kwasniok, con la vittoria del Magonza che dimezza di fatto il divario sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Venerdì sera, alle 20:30, si gioca il match tra Colonia e Wolfsburg, due squadre che si trovano in una posizione difficile in classifica.

