Colonia-Wolfsburg venerdì 30 gennaio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì sera, alle 20:30, si gioca il match tra Colonia e Wolfsburg, due squadre che si trovano in una posizione difficile in classifica. È un’occasione importante per entrambe di muovere la classifica e cercare punti salvezza. La partita apre il ventesimo turno di Bundesliga, in un momento in cui ogni risultato può fare la differenza. I tifosi sono ansiosi di vedere quale squadra riuscirà a uscire meglio dalla sfida.

Il ventesimo turno di Bundesliga si apre con l'anticipo tra 2 squadre ai margini della lotta salvezza come Colonia e Wolfsburg. I Geissboecken dopo aver vinto lo scorso diretto contro il Magonza hanno perso in casa del Friburgo nel finale; nono KO stagionale e quinto esterno per i ragazzi di Kwasniok, con la vittoria del Magonza che dimezza di fatto il divario sul.

