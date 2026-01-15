Attraversa in bici e viene falciata da un' auto | donna in gravi condizioni

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita mentre attraversava in bicicletta, vicino alle strisce pedonali. L'incidente si è verificato rapidamente, coinvolgendo un'auto che stava passando. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle responsabilità dell'accaduto. La sicurezza stradale e il rispetto delle regole sono fondamentali per prevenire simili incidenti.

