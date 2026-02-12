Il cast dei conduttori di Sanremo 2026 sembra ormai definito, ma resta il dubbio su cosa indosseranno. Secondo gli esperti di Sisal, Can Yaman e Lillo potrebbero seguire l’esempio di Carlo Conti e scegliere il classico papillon, puntando su un look semplice e sicuro. Per ora, nessuna sorpresa in vista, ma le scelte di stile sono ancora tutte da scoprire.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - Salvo ultime sorprese, il cast dei co-conduttori di Sanremo 2026 è al completo: su che outfit punteranno? Secondo gli esperti Sisal, Can Yaman e Lillo potrebbero decidere di seguire l'esempio del padrone di casa Carlo Conti e optare per una scelta “sicura”: il papillon. Questa probabilità, versus quella della cravatta, è infatti offerta a 2,00 per l'attore di Sandokan, a 1,33 per il comico e attore romano e a 1,40 per il padrone di casa. E Achille Lauro? Come insegna la storia, sul palco dell'Ariston, è noto per i suoi outfit ecclettici e ricercati, per cui non sarebbe da stupirsi se per il suo debutto da co-conduttore il suo stylist Nick Cerioni optasse per un look fuori dagli schemi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo, outfit co-conduttori? Per Sisal Lauro rompe schemi, Yaman, Lillo e Conti col papillon

Questa mattina Carlo Conti ha annunciato i nomi dei co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Pilar Fogliati sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, in programma mercoledì 25 febbraio.

