Sul balcone, al secondo piano di una palazzina di via Borgo da Monte, a Centobuchi, è spuntato uno striscione che ha colpito gli abitanti del luogo. C’è scritto ‘Ridatemi Mamma, Sindaco’. Un appello al primo cittadino fatto da una figlia che non riesce ad avere con sé la madre attualmente ospite, provvisoria, di una Rsa del territorio, dopo un ricovero in ospedale. "Il mio è un grido estremo, alla luce delle condizioni in cui è stata ridotta mia madre – afferma la donna, originaria di Monteprandone, che per lavoro abita a Roma – Presenta entrambe le gambe ferite e una pregressa infezione urinaria, insorta a seguito del forzato obbligo di espletare i bisogni fisiologici nel pannolone, nonostante le sue ripetute richieste di poter utilizzare il bagno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anziana nell’Rsa, la figlia protesta. Striscione ’Ridatemi mamma’

