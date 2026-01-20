Chiuso per maltempo lo sportello Anagrafe assistiti dell' Asp di Catania
L’Ufficio Anagrafe Assistiti dell’Asp di Catania, situato in via Alessandro La Marmora 23, rimarrà chiuso al pubblico oggi, 20 gennaio, a causa delle condizioni di maltempo. La riapertura è prevista per il giorno successivo. Si invita a pianificare eventuali esigenze di accesso di conseguenza.
Lo Sportello Anagrafe Assistiti del Distretto Sanitario di Catania, operativo in via Alessandro La Marmora 23, resterà chiuso al pubblico nella giornata di oggi, 20 gennaio. La decisione recepisce le disposizioni della Prefettura in relazione al peggioramento delle condizioni meteo. I cittadini.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
