Sportello anagrafe assistiti dell' Asp chiuso il 21 gennaio
Lo sportello anagrafe assistiti dell'Asp, situato in via Alessandro La Marmora 23, sarà chiuso al pubblico mercoledì 21 gennaio. La chiusura riguarda l’intera giornata, pertanto i servizi non saranno disponibili in questa data. Si consiglia di pianificare di conseguenza eventuali visite o pratiche da svolgere presso l’ufficio.
Caos all’ufficio anagrafe dell’Asp: utenti bloccati fuori, interviene la poliziaStamattina all’ufficio anagrafe dell’Asp di Messina si sono verificati disagi, con alcuni utenti impossibilitati ad accedere ai servizi nonostante l’apertura alle 8.
Cambio medico: è caos. Code all’anagrafe assistiti. Si può fare tramite emailDiversi dottori in pensione, ieri mattina tantissimi cittadini si sono recati agli sportelli. A Castel di Lama due giorni dedicati alle sostituzioni . Mattinata di caos all’ufficio anagrafe assistiti ... ilrestodelcarlino.it
