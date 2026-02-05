IA in crescita | il mercato dell’intelligenza artificiale supera i 1,8 miliardi di euro

L’industria dell’intelligenza artificiale accelera: il mercato ha superato i 1,8 miliardi di euro, con un aumento del 50% rispetto all’anno scorso. Le aziende investono di più, e la domanda cresce rapidamente. Gli esperti prevedono che questa tendenza continuerà, portando innovazioni in molti settori.

**L’Intelligenza Artificiale sta diventando un mercato di primo piano, con un valore stimato di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% rispetto all’anno precedente. È questa la notizia che si apre al centro dell’attualità economica, in un panorama in cui tecnologia, innovazione e impresa si muovono a ritmi accelerati.** Secondo le ultime ricerche, il mercato globale dell’intelligenza artificiale (IA) supera ormai la cifra di 1,8 miliardi di euro, con un incremento significativo rispetto al periodo precedente. Il fenomeno è iniziato in Europa, dove l’Italia, pur essendo ancora in fase di sviluppo, mostra un interesse crescente per l’utilizzo delle nuove tecnologie.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

L’intelligenza artificiale sta rapidamente integrandosi nello sport di alto livello, contribuendo a identificare talenti, ottimizzare le performance e prevenire gli infortuni.

