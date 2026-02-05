IA in crescita | il mercato dell’intelligenza artificiale supera i 1,8 miliardi di euro

L’industria dell’intelligenza artificiale accelera: il mercato ha superato i 1,8 miliardi di euro, con un aumento del 50% rispetto all’anno scorso. Le aziende investono di più, e la domanda cresce rapidamente. Gli esperti prevedono che questa tendenza continuerà, portando innovazioni in molti settori.

**L’Intelligenza Artificiale sta diventando un mercato di primo piano, con un valore stimato di 1,8 miliardi di euro, in crescita del 50% rispetto all’anno precedente. È questa la notizia che si apre al centro dell’attualità economica, in un panorama in cui tecnologia, innovazione e impresa si muovono a ritmi accelerati.** Secondo le ultime ricerche, il mercato globale dell’intelligenza artificiale (IA) supera ormai la cifra di 1,8 miliardi di euro, con un incremento significativo rispetto al periodo precedente. Il fenomeno è iniziato in Europa, dove l’Italia, pur essendo ancora in fase di sviluppo, mostra un interesse crescente per l’utilizzo delle nuove tecnologie.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Intelligenza Artificiale

L’intelligenza artificiale sta rapidamente integrandosi nello sport di alto livello, contribuendo a identificare talenti, ottimizzare le performance e prevenire gli infortuni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

10 SIGNS You’re Secretly Getting RICH Even if You Don’t Feel It

Ultime notizie su Intelligenza Artificiale

Argomenti discussi: Azioni IA da osservare nel 2026; Google punta sull’AI per la crescita dell’Italia: investimenti in competenze, ricerca e scuola; La sperimentazione è finita! L’IA diventa il vero banco di prova per le imprese. E l'Italia è in prima linea. Con Lenovo; Allarme truffe finanziarie: in crescita le frodi legate a criptovalute e intelligenza artificiale. Come difendersi.

Il mercato dell'IA cresce del 50% in Italia, vale 1,8 miliardi(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Nel 2025 il mercato dell'Intelligenza artificiale in Italia ha raggiunto il valore di 1,8 miliardi di euro, in crescita del +50% rispetto al 2024. Sono i dati contentenuti nell ... msn.com

Il portafoglio 2026 di BlackRock. Con l’IA rischi, ma spinta alla crescita. Fine corsa per lo spreadMILANO – Tre tendenze a dominare i mercati del prossimo anno: un ciclo d’investimenti privati talmente elevati, quello spinto dagli hyperscaler e dalla corsa all’IA, che inizia ad avere impatti macro ... repubblica.it

In crescita il mercato #immobiliare in provincia di #Varese. Bene le abitazioni private, meno i negozi: il #VIDEO facebook

Il mercato tablet chiude il 2025 in crescita +9,8% (162 mln unità), trainato dal Q4. Apple guida con l’iPad, l’AI rafforza l’ecosistema multi-OS. Prossima sfida: supply chain memorie e segmenti premium. #tablet #AI #tech x.com