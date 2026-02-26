atp santiago 2026 pellegrino continua il suo sogno e raggiunge i primi quarti della carriera

Continua il fantastico sogno di Andrea Pellegrino nell’ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista pugliese conquista i primi quarti di finale della carriera nel massimo circuito, centrando una fantastica vittoria contro l’argentino Francisco Comesana, numero 82 del mondo, in tre set con il punteggio di 7-6 6-7 6-3 dopo quasi tre ore di gioco. Davvero una prestazione fenomenale quella di Pellegrino, che ora potrebbe essere atteso da un derby azzurro, visto che affronterà il vincente del match tra Luciano Darderi e l’argentino Mariano Navone. Inizio di partita complicato per Pellegrino, che perde subito il servizio e va sotto per 3-0. Il pugliese riesce comunque a reagire e trova il controbreak nel quinto game e poi agguanta la parità tenendo la battuta a zero. 🔗 Leggi su Oasport.it

