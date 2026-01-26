LIVE Sinner-Darderi 6-1 6-3 7-6 Australian Open 2026 in DIRETTA | il n2 approda ai quarti derby equilibrato solo nel terzo

Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Darderi agli Australian Open 2026. Il match si conclude con la vittoria di Sinner in tre set, garantendogli l’accesso ai quarti di finale. La sfida si è mantenuta equilibrata solo nel terzo set, mentre nei primi due Sinner ha mostrato maggiore solidità. Resta aggiornato con le ultime notizie e gli aggiornamenti live sul torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ALCARAZ HA PRESO IN GIRO SINNER? CRAMPO SIMULATO E RISATA 10.31 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 10.30 Mercoledì 28 gennaio avremo dunque due italiani ai quarti di finale, con orari da definire: Musetti-Djokovic e Sinner-RuudShelton. 10.29 46 vincenti e 16 errori gratuiti per Sinner, 33-32 invece per Darderi. 10.27 Darderi paga invece il deficitario rendimento con la seconda: solo il 40% dei punti ottenuti. 10.26 Ben 19 ace messi a segno da Sinner, che ha servito il 72% di prime, ottenendo l’81% dei punti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Darderi 6-1, 6-3, 7-6, Australian Open 2026 in DIRETTA: il n.2 approda ai quarti, derby equilibrato solo nel terzo

LIVE Sinner-Darderi, Australian Open 2026 in DIRETTA: alle 8.00 il derby che vale i quarti di finaleBenvenuti alla diretta del match tra Jannik Sinner e Luciano Darderi agli ottavi di finale dell’Australian Open 2026.

Sinner-Darderi all’Australian Open in diretta: derby azzurro a Melbourne, Musetti vola ai quartiL'incontro tra Sinner e Darderi agli ottavi degli Australian Open 2026 rappresenta un derby italiano nel torneo di Melbourne.

